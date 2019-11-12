Доллар подешевел: курс валют на 13 ноября

Доллар подешевел на 5 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 13 ноября установил курс доллара на уровне 24,46 грн. Это на 5 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 12 коп. Стоит 26,94 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,50 грн. Продают по 24,54 грн.

За евро предлагают 26,99 грн. Продают по 27,10 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год, подготовленный ко второму чтению, говорится о курсе на уровне 27 грн/долл.