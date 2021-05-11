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вторник, 11 мая 2021 21:10

Доллар подешевеет: эксперт назвал причины

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Доллар подешевеет: эксперт назвал причины
Доллар на межбанке может торговаться около 27,70 грню Фото: pixabay.com

На ближайшую неделю ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться около 27,70 грн. Наличный доллар в банках будут предлагать около 27,50/27,75 грн.

"За минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка. Нейтральная динамика была обусловлена затяжными выходными. На сегодня запланирован Минфином выпуск облигаций ОВГЗ. После затяжных выходных и успешных размещений на прошлой недели на аукционе будет ожидается повышенный спрос на них. А это в свою очередь усилит спрос на гривну и позволит национальной валюте сильнее укрепится. Сегодня утром на открытии межбанка гривна укрепилась ниже 27,70", - рассказал Максим Пархоменко, аналитик Alpari.

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За прошлую неделю официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,77 до 27,70 грн.

В течение апреля украинцы продали коммерческим банкам $2,2 млрд, купили - $1,6 млрд. Чистая продажа валюты составила $545,9 млн. В Нацбанке говорят, что это рекордный месячный объем продажи валюты населением с начала 2020 года.

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