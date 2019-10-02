Доллар почти вернулся к 25 грн

Доллар подорожал на 30 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 3 октября установил курс доллара на уровне 24,85 грн. Это на 30 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 39 коп. Стоит 27,15 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,40 грн. Продают по 25,63 грн.

За евро предлагают 27,56 грн. Продают по 28,06 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 39 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.