Доллар побил очередной рекорд

Доллар подешевел на 5 коп. Фото: Кореспондент

Национальный банк Украины на 21 декабря установил курс доллара на уровне 23,32 грн. Это на 5 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 10 коп. Стоит 25,88 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 23,18 грн. Продают по 23,22 грн.

За евро предлагают 25,75 грн. Продают по 25,84 грн.

Российский рубль скупают и продают по 36 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.