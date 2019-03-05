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среда, 06 марта 2019 07:10

Доллар побил курсовой рекорд

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Доллар побил курсовой рекорд
Доллар подешевел на 6 коп. Стоит дешевле всего с начала 2019-го. Фото: Дніпроград

Национальный банк Украины на 6 марта установил курс доллара на уровне 26,76 грн. Это на 6 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 10 коп. Стоит 30,31 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,66 грн, продают по 26,74 грн.

За евро предлагают 30,20 грн. Продают по 30,31 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

С начала года в местные бюджеты поступило 40,4 млрд грн налогов. Это на 22,6%, или на 7,5 млрд грн больше, чем в аналогичный период 2018-го, передает Государственная фискальная служба.

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