Доллар побил курсовой рекорд

Национальный банк Украины на 6 марта установил курс доллара на уровне 26,76 грн. Это на 6 коп. меньше, чем было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подешевел на 10 коп. Стоит 30,31 грн.
Курс российского рубля - 40 коп.
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В обменниках доллар покупают по 26,66 грн, продают по 26,74 грн.
За евро предлагают 30,20 грн. Продают по 30,31 грн.
Российский рубль скупают и продают по 40 коп.
С начала года в местные бюджеты поступило 40,4 млрд грн налогов. Это на 22,6%, или на 7,5 млрд грн больше, чем в аналогичный период 2018-го, передает Государственная фискальная служба.
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