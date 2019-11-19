Доллар передумал дешеветь: курс валют на 20 ноября

Доллар подорожал на 7 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 20 ноября установил курс доллара на уровне 24,20 грн. Это на 7 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 12 коп. Стоит 26,81 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,27 грн. Продают по 24,29 грн.

За евро предлагают 26,77 грн. Продают по 26,84 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.