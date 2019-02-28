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пятница, 01 марта 2019 07:11

Доллар падает

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Доллар падает
Доллар подешевел на 14 коп. Фото: ТСН

Национальный банк Украины на 1 марта установил курс доллара на уровне 26,85 грн. Это на 14 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 7 коп. Стоит 30,66 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,87 грн, продают по 26,91 грн.

За евро предлагают 30,53 грн. Продают по 30,59 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

Нацбанк планирует уменьшить максимальную сумму расчетов наличными между компанией и физическим лицом втрое - с 50 до 15 тыс. грн. Регулятор разработал соответствующее постановление. Его будут обсуждать до 27 марта.

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Дата
01
марта

Предсказания ученого будут сбыватся еще пять лет

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