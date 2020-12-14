Доллар падает второй день подряд

 
Ексклюзивы
1/5
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 369
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 243
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 639
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1251
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 675
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4455
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4725
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1674
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 594
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3501
Фото
Все фото
7
7
8
10
4
&quot;Изучили рынок и нашли свою нишу&quot; - украинцы об открытии бизнеса в Польше
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 405
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 846
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 288
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2268
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1089
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
14 декабря 2020
Просмотров: 117
Наступним може стати Ібрагімович
Здається, нескінченне передавання "Золотого м'яча" від Мессі до Роналду і назад завершилося. Головний особистий приз світового футболу знову стає ...
вторник, 15 декабря 2020 07:10

Доллар падает второй день подряд

  Комментировать
Доллар падает второй день подряд
Доллар подешевел на 10 копеек. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 15 декабря установил курс доллара на уровне 27,87 грн. Это на 10 копеек меньше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Курс евро не изменился. Стоит 33,89 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аналитик объяснил, каким будет курс доллара на этой неделе

В обменниках доллар покупают по 27,85 грн. Продают по 28,09 грн.

За евро предлагают 33,63 грн. Продают по 34,04 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Доллар падает второй день подряд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
На YouTube набирает популярности &quot;голая йога&quot;, которую не блокирует модерация сервиса
На YouTube набирает популярности "голая йога", которую не блокирует модерация сервиса
3
 Просмотров: 26037
Байден победил окончательно
Байден победил окончательно Просмотров: 18424
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны 7 Просмотров: 13448
Соревновались - кто отрубит больше голов
Соревновались - кто отрубит больше голов
 Просмотров: 13401
Умер украинский композитор
Умер украинский композитор Просмотров: 12287
Экономика
Бюджет-2021 утвердили на Комитете
Бюджет-2021 утвердили на Комитете Просмотров: 99
Аналитик объяснил, каким будет курс доллара на этой неделе
Аналитик объяснил, каким будет курс доллара на этой неделе Просмотров: 540
Нацбанк вводит в обращение новую монету
Нацбанк вводит в обращение новую монету Просмотров: 423
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
 Просмотров: 369
Стоимость газа в Европе выросла до рекордной отметки: как это повлияет на платежки украинцев
Стоимость газа в Европе выросла до рекордной отметки: как это повлияет на платежки украинцев Просмотров: 396
Больше всего комментируют
9
Активист рассказал, в чем Зеленский и Порошенко одинаковые
7
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
4
В Израиле осудили инцидент с ханукией в Киеве. В МИД отреагировали на заявление
3
В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
2
Джошуа нокаутировал Пулева: теперь в игру вступает Усик
Голосов: 25729
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть