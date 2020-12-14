Доллар падает второй день подряд

Доллар подешевел на 10 копеек. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 15 декабря установил курс доллара на уровне 27,87 грн. Это на 10 копеек меньше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Курс евро не изменился. Стоит 33,89 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,85 грн. Продают по 28,09 грн.

За евро предлагают 33,63 грн. Продают по 34,04 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.