Доллар остановился на новой отметке

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1395
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4149
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1854
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1818
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4914
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 945
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1719
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5760
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2565
Фото
Все фото
6
4
20
5
5
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
&quot;Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются&quot;
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Видео
Все видео
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1728
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1818
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1116
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1116
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1053
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 февраля 2020
Просмотров: 594
Пенсіонерам завжди раді
– Перепрошую, пані, у нас усе зайнято, – каже польською офіціант. І тихіше: – Не думаю, що цей заклад вам підійде. У Кракові я ...
понедельник, 24 февраля 2020 07:10

Доллар остановился на новой отметке

  Комментировать
Доллар остановился на новой отметке
Доллар подешевел на 2 коп. Фото: Антикор

Национальный банк Украины на 24 февраля установил курс доллара на уровне 24,45 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 1 коп. Стоит 26,41 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Золото рекордно подорожало: почему

В обменниках доллар покупают по 24,32 грн. Продают по 24,38 грн.

За евро предлагают 26,35 грн. Продают по 26,45 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Доллар остановился на новой отметке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Тимошенко остановили активисты
Тимошенко остановили активисты
 Просмотров: 34093
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
13
 Просмотров: 22554
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
8
 Просмотров: 17794
Титушки из Новых Санжар записали видеообращение
Титушки из Новых Санжар записали видеообращение
 1 Просмотров: 15399
&quot;Его вытащили за рот, ничего не успел сказать&quot; - обвиняемому в наезде на полицейских выбрали меру пресечения
"Его вытащили за рот, ничего не успел сказать" - обвиняемому в наезде на полицейских выбрали меру пресечения
9
 1 Просмотров: 11889
Экономика
Опубликовали рейтинг самых прибыльных авиарейсов
Опубликовали рейтинг самых прибыльных авиарейсов Просмотров: 162
Какие новые профессии появились за последние годы
Какие новые профессии появились за последние годы Просмотров: 531
Работа в госсекторе: какие зарплаты обещают
Работа в госсекторе: какие зарплаты обещают Просмотров: 2520
Правительство прогнозирует рост экономики
Правительство прогнозирует рост экономики Просмотров: 423
Сколько новых супермаркетов открыли в Украине
Сколько новых супермаркетов открыли в Украине Просмотров: 990
Больше всего комментируют
2
Спасатели сообщили поражающую статистику о погибших на пожарах
1
"Стоит узаконить двойное гражданство, но не с Россией" - Климкин
1
Министр установил рекорд
1
Российские наемники атаковали позиции украинских военных
1
Украина громко вляпалась в скандал с российским допингом на чемпионате мира по биатлону
Голосов: 23287
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua