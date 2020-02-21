Доллар остановился на новой отметке

Доллар подешевел на 2 коп. Фото: Антикор

Национальный банк Украины на 24 февраля установил курс доллара на уровне 24,45 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 1 коп. Стоит 26,41 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,32 грн. Продают по 24,38 грн.

За евро предлагают 26,35 грн. Продают по 26,45 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.