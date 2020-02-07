Доллар остановился на новой отметке

Доллар подешевел на 4 коп. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 10 февраля установил курс доллара на уровне 24,53 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 14 коп. Стоит 26,90 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько мелких монет изъяли из обращения

В обменниках доллар покупают по 24,49 грн. Продают по 24,57 грн.

За евро предлагают 26,86 грн. Продают по 27 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.