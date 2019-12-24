Доллар остановился на новой отметке

Доллар подешевел на 2 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 26 декабря установил курс доллара на уровне 23,25 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было перед выходным.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 1 коп. Стоит 25,76 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 22,98 грн. Продают по 23,07 грн.

За евро предлагают 25,34 грн. Продают по 25,52 грн.

Российский рубль скупают и продают по 36 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.