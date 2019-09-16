Доллар остановился на новой отметке

Национальный банк Украины на 17 сентября установил курс доллара на уровне 24,77 грн. Это на 6 коп. больше, чем было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подешевел на 9 коп. Стоит 27,32 грн.
Курс российского рубля - 38 коп.
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В обменниках доллар покупают по 24,78 грн, продают по 24,84 грн.
За евро предлагают 27,30 грн. Продают по 27,40 грн.
Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.
К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.
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