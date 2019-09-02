Доллар остановился на новой отметке

Доллар подорожал на 12 коп. Фото: styler.rbc.ua

Национальный банк Украины на 3 сентября установил курс доллара на уровне 25,26 грн. Это на 12 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 4 коп. Стоит 27,70 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,15 грн, продают по 25,20 грн.

За евро предлагают 27,61 грн. Продают по 27,73 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.