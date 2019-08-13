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среда, 14 августа 2019 07:10

Доллар остановился на новой отметке

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Доллар остановился на новой отметке
Доллар подешевел на 1 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 14 августа установил курс доллара на уровне 25,14 грн. Это на 1 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 5 коп. Стоит 28,21 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,27 грн, продают по 25,31 грн.

За евро предлагают 28,20 грн. Продают по 28,31 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.

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