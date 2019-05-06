Доллар остановился на новой отметке

Доллар подорожал на 1 коп. Фото: Новое Время

Национальный банк Украины на 7 мая установил курс доллара на уровне 26,49 грн. Это на 1 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 14 коп. Стоит 29,67 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,55 грн, продают по 26,61 грн.

За евро предлагают 29,65 грн. Продают по 29,77 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

Государственный долг Украины опустился до безопасного уровня - ниже 60% к ВВП. По итогам І квартала 2019-го отношение госдолга к ВВП составило 59%. На март 2019-го госдолг составлял 2147 млрд грн.