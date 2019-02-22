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понедельник, 25 февраля 2019 07:10

Доллар остановился на новой отметке

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Доллар остановился на новой отметке
Доллар подорожал на 1 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 25 февраля установил курс доллара на уровне 27,01 грн. Это на 1 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 6 коп. Стоит 30,59 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,02 грн, продают по 27,07 грн.

За евро предлагают 30,62 грн. Продают по 30,73 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

Нацбанк выиграл 22 дела против бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по непогашенным кредитам банка.

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25
февраля

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