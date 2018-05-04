Доллар остановился на новой отметке

Национальный банк Украины на 5 мая установил курс доллара на уровне 26,30 грн. Это на 11 коп. больше, чем было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подорожал на 8 коп. Стоит 31,48 грн.
Курс российского рубля - 41 коп.
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В обменниках доллар покупают по 25,99 грн, продают по 26,15 грн.
За евро предлагают 31,20. Продают по 31,60 грн.
Российский рубль скупают по 40 коп. Продают по 41 коп.
Субсидианты, которые в 2017 году сэкономили газ и электроэнергию для отопления, получили денежные премии.
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