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пятница, 04 мая 2018 07:10

Доллар остановился на новой отметке

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Доллар остановился на новой отметке
Доллар подорожал на 4 коп., евро остался неизменным. Фото: РБК-Украина

Национальный банк Украины на 4 мая установил курс доллара на уровне 26,19 грн. Это на 4 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро остался неизменным. Стоит 31,40 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,96 грн, продают по 26,05 грн.

За евро предлагают 31,28. Продают по 31,50 грн.

Российский рубль скупают по 40 коп. Продают по 41 коп.

В проекте постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы говорится, что в следующем году доллар в среднем будет стоить 30,5 грн. В 2020-м курс доллара установят на уровне 31,4 грн. В 2021 году доллар в среднем подорожает на 40 коп. Будет стоить 31,8 грн за долл.

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Дата
04
мая

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