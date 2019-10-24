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пятница, 25 октября 2019 07:10

Доллар ощутимо подорожал

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Доллар ощутимо подорожал
Доллар подорожал на 22 коп. Фото: ТСН

Национальный банк Украины на 25 октября установил курс доллара на уровне 25,11 грн. Это на 22 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 26 коп. Стоит 27,94 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,92 грн. Продают по 24,98 грн.

За евро предлагают 27,62 грн. Продают по 27,75 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.

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