Доллар ощутимо подешевел

Национальный банк Украины на 8 мая установил курс доллара на уровне 26,81 грн. Это на 12 коп. меньше, чем было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подешевел на 19 коп. Стоит 28,91 грн.
Курс российского рубля - 36 коп.
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В обменниках доллар покупают по 26,99 грн. Продают по 27 грн.
За евро предлагают 28,90 грн. Продают по 28,97 грн.
Российский рубль покупают и продают по 35 коп.
Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Дешевле всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.
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