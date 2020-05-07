Доллар ощутимо подешевел

Доллар подешевел на 12 коп. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 8 мая установил курс доллара на уровне 26,81 грн. Это на 12 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 19 коп. Стоит 28,91 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,99 грн. Продают по 27 грн.

За евро предлагают 28,90 грн. Продают по 28,97 грн.

Российский рубль покупают и продают по 35 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Дешевле всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.