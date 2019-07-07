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понедельник, 08 июля 2019 07:10

Доллар ощутимо подешевел

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Доллар ощутимо подешевел
Доллар подешевел на 16 коп. Фото: Politeka.net

Национальный банк Украины на 8 июля установил курс доллара на уровне 25,71 грн. Это на 16 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 25 коп. Стоит 28,95 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,70 грн, продают по 25,86 грн.

За евро предлагают 28,70 грн. Продают по 29,20 грн.

Российский рубль скупают по 39 коп. Продают по 40 коп.

Последний раз доллар столько стоил в июле-августе 2017 года. До отметки ниже 26 грн / долл. курс валют опустился 5 июля. Тогда Нацбанк установил официальный курс на уровне 25,87 грн/долл. С начала года доллар упал на 1,97 грн. 1 января стоил 27,68 грн.

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Дата
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