Доллар неожиданно подорожал

Доллар подорожал на 3 копейки, евро - на две. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 18 августа установил курс доллара на уровне 26,68 грн. Это на 3 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 2 коп. Стоит 31,38 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,64 грн. Продают по 26,83 грн.

За евро предлагают 31,23 грн. Продают по 31,58 грн.

Российский рубль покупают по 33 коп. Продают по 37.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.