Доллар не удержался

Доллар подешевел на 3 коп. Фото: rbc.ua

Национальный банк Украины на 5 сентября установил курс доллара на уровне 25,26 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 17 коп. Стоит 27,83 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина рассчиталась с частью долгов: подробности

В обменниках доллар покупают по 25,16 грн, продают по 25,21 грн.

За евро предлагают 27,58 грн. Продают по 27,73 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.