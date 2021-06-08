Доллар не удержался: сколько стоит валюта 9 июня

Доллар подешевел на 2 копейки. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 9 июня установил курс доллара на уровне 27,17 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 4 коп. Стоит 33,11 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,09 грн. Продают по 27,14 грн.

За евро предлагают 32,93 грн. Продают по 33,02 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп., продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.