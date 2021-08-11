Доллар не удержался на новой отметке

Доллар подорожал на 4 копейки. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 12 августа установил курс доллара на уровне 26,80 грн. Это на 4 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 5 коп. Стоит 31,41 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк назвал причины резкого скачка цен

В обменниках доллар покупают по 26,80 грн. Продают по 26,92 грн.

За евро предлагают 31,25 грн. Продают по 31,50 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп. Продают по 37.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.