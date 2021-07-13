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среда, 14 июля 2021 07:10

Доллар не удержался на новой отметке

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Доллар не удержался на новой отметке
Доллар подорожал на 3 копейки. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 14 июля установил курс доллара на уровне 27,32 грн. Это на 3 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 3 коп. Стоит 32,37 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,20 грн. Продают по 27,27 грн.

За евро предлагают 32,19 грн. Продают по 32,29 грн.

Российский рубль покупают по 34 коп. Продают по 36.

Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
14
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