Доллар не удержался на новой отметке

Национальный банк Украины на 7 июля установил курс доллара на уровне 27,24 грн. Это на 5 коп. меньше, чем было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подешевел на 11 коп. Стоит 32,26 грн.
Курс российского рубля - 37 коп.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
В обменниках доллар покупают по 27,10 грн. Продают по 27,23 грн.
За евро предлагают 32,15 грн. Продают по 32,30 грн.
Российский рубль покупают и продают по 36 коп.
Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.
×
Комментарии