Доллар не удержался на новой отметке

Доллар подешевел на 3 копейки. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 24 июня установил курс доллара на уровне 27,27 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 14 коп. Стоит 32,60 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,20 грн. Продают по 27,36 грн.

За евро предлагают 32,43 грн. Продают по 32,63 грн.

Российский рубль покупают и продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.