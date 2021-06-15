Доллар не удержался на новой отметке

Доллар подешевел на 7 копеек. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 16 июня установил курс доллара на уровне 26,92 грн. Это на 7 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 9 коп. Стоит 32,61 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,84 грн. Продают по 27 грн.

За евро предлагают 32,59 грн. Продают по 32,75 грн.

Российский рубль покупают и продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.