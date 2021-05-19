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четверг, 20 мая 2021 07:10

Доллар не удержался на новой отметке

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Доллар не удержался на новой отметке
Доллар подешевел на 2 копейки. Фото: pexels.com

Национальном банке Украины на 20 мая установил курс доллара на уровне 27,41 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 5 коп. Стоит 33,48 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,44 грн. Продают по 27,5 грн.

За евро предлагают 33,31 грн. Продают по 33,41 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп. Продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
20
мая

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