Доллар не удержался: курс на 23 января

Доллар подорожал на 8 коп. Фото: prm.ua

Национальный банк Украины на 23 января установил курс доллара на уровне 24,33 грн. Это на 8 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 2 коп. Стоит 26,98 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,33 грн. Продают по 24,40 грн.

За евро предлагают 26,92 грн. Продают по 27,09 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.