Доллар начал дорожать

Национальный банк Украины на 5 мая установил курс доллара на уровне 26,97 грн. Это на 2 коп. больше, чем было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подорожал на 21 коп. Стоит 29,50 грн.
Курс российского рубля - 35 коп.
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В обменниках доллар покупают по 26,95 грн. Продают по 27,05 грн.
За евро предлагают 29,14 грн. Продают по 29,28 грн.
Российский рубль покупают и продают по 35 коп.
Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Дешевле всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.
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