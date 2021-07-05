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вторник, 06 июля 2021 07:10

Доллар начал дешеветь: свежий курс валют

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Доллар начал дешеветь: свежий курс валют
Доллар подешевел на 12 копеек. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 6 июля установил курс доллара на уровне 27,29 грн. Это на 12 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 4 коп. Стоит 32,37 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,12 грн. Продают по 27,23 грн.

За евро предлагают 32,17 грн. Продают по 32,30 грн.

Российский рубль покупают и продают по 36 коп.

Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
06
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