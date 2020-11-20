Доллар может упасть до 20%

Банки ухудшили ожидаемые показатели. Фото: unsplash

Ожидается падение доллара до 20% на фоне появления вакцины от Covid-19 и восстановления мировой экономики.

Банки, которые уже имели негативные прогнозы относительно доллара в следующем году, ухудшили ожидаемые показатели на фоне появления новых клинических испытаний, пишет "Экономическая правда" со ссылкой на Financial Times.

Аналитики Wall Street ожидают, что с появлением вакцины доллар упадет из-за роста уверенности в мировой экономике. Они сравнивают ожидаемую ситуацию в следующем году с падением, что наблюдалось в середине 2000-х. Тогда доллар достиг падения в 33% за несколько лет.

Спрос на другие валюты на развивающихся рынках стремительно рос, ведь инвесторы шли по низким процентным ставкам. Тенденцию остановил мировой кризис 2008 года.

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Консенсус-прогнозы Bloomberg показывают ожидаемое падение индекса доллара около 3% к концу следующего года. Евро в настоящее время может достичь $1,21 против нынешнего $1,18.

В американском инвестиционном банке Morgan Stanley ожидают падения индекса на 4% благодаря росту валют Норвегии, Швеции, Новой Зеландии и Австралии. По мнению аналитика компании, евро будет стоить $1,25 в конце 2021-го.

Банковские аналитики отмечают, что повышение США учетной ставки приведет к оттоку инвесторов в поиске лучших условий, что еще больше отразится на показателях доллара.

Впервые с февраля 2013 года доллар потерял первенство в системе международных платежей. В течение 1 месяца большинство платежей проводились в евро.