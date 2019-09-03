Доллар изменил стратегию: курс валют на 4 сентября

Доллар подорожал на 3 коп. Фото: 20 хвилин

Национальный банк Украины на 4 сентября установил курс доллара на уровне 25,29 грн. Это на 3 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 4 коп. Стоит 27,66 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,18 грн, продают по 25,22 грн.

За евро предлагают 27,54 грн. Продают по 27,68 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.