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среда, 09 декабря 2020 07:10

Доллар и евро резко упали в цене

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Доллар и евро резко упали в цене
Доллар подешевел на 16 копеек. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 9 декабря установил курс доллара на уровне 28,08 грн. Это на 16 копеек меньше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 21 коп. Стоит 34,05 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,08 грн. Продают по 28,31 грн.

За евро предлагают 33,86 грн. Продают по 34,31 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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