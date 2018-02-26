Доллар и евро подорожали в курсах Нацбанка

Доллар подорожал на 2 коп., евро - на 8 коп. Фото: ТСН

Национальный банк Украины на 27 февраля установил курс доллара на уровне 27 грн. Это на 2 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 8 коп. Сегодня стоит 33,27 грн.

Курс российского рубля - 48 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,98 грн, продают по 27,02 грн.

За евро предлагают 33,30 грн. Продают по 33,38 грн.

Российский рубль скупают и продают по 47 коп.

В Украине с 1 апреля запустят процесс взыскания задолженности по заработной плате. Он будет действовать по примеру взыскания задолженности по алиментам. Сегодня долги по зарплате составляют 2,7 млрд грн.