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понедельник, 26 июля 2021 07:10

Доллар и евро подешевели: курс валют на 26 июля

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Доллар и евро подешевели: курс валют на 26 июля
Доллар подешевел на 15 копеек. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 26 июля установил курс доллара на уровне 27,04 грн. Это на 15 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 19 коп. Стоит 31,84 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,04 грн. Продают по 27,12 грн.

За евро предлагают 31,82 грн. Продают по 31,95 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп. Продают по 36.

Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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