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вторник, 12 октября 2021 07:37

Доллар дорожает второй день подряд

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Национальный банк Украины на 12 октября установил курс доллара на уровне 26,36 грн. Это на 1 коп. больше, чем было вчера.

В то же время евро подорожал на 3 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,50 грн.

Автор: bank.gov.ua
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Курс доллара несколько вырос после выходных

Курс российского рубля составляет 36 коп.

Польский злотый стоит 6,65 грн.

В обменниках доллар покупают по 26,37 грн. Продают по 26,39 грн.

За евро предлагают 30,56 грн. Продают по 30,69 грн.

Автор: bank.gov.ua
  Валюта дорожает второй день подряд
Валюта дорожает второй день подряд

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
12
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