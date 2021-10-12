Доллар дорожает второй день подряд

Национальный банк Украины на 12 октября установил курс доллара на уровне 26,36 грн. Это на 1 коп. больше, чем было вчера.
В то же время евро подорожал на 3 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,50 грн.
Курс российского рубля составляет 36 коп.
Польский злотый стоит 6,65 грн.
В обменниках доллар покупают по 26,37 грн. Продают по 26,39 грн.
За евро предлагают 30,56 грн. Продают по 30,69 грн.
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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.
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