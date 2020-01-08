Доллар дорожает: курс валют на 9 января

 
Ексклюзивы
1/5
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 4464
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1305
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 981
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 44604
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7092
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1926
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27342
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2646
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2277
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2304
Фото
Все фото
5
9
3
13
3
Киевляне продают канцелярию, которая растет
Киевляне продают канцелярию, которая растет
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
Показали протокол по газу с Россией
Показали протокол по газу с Россией
&quot;Труднее всего найти поставщиков&quot; - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Видео
Все видео
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1701
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2646
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3600
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 837
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1539
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
2 Просмотров: 1917
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
четверг, 09 января 2020 07:10

Доллар дорожает: курс валют на 9 января

  Комментировать
Доллар дорожает: курс валют на 9 января
Доллар подорожал на 16 копеек, евро - на 10. Фото: today.ua

Национальный банк Украины на 9 января установил курс доллара на уровне 23,83 грн. Это на 16 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 10 коп. Стоит 26,49 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Угадать курс гривни не может никто — министр экономики

В обменниках доллар покупают по 23,65 грн. Продают по 24,06 грн.

За евро предлагают 26,16 грн. Продают по 26,75 грн.

Российский рубль скупают по 38 коп. Продают по 39 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Доллар дорожает: курс валют на 9 января». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
46
 1 Просмотров: 25902
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
 Просмотров: 24894
Расстреляли украинского дипломата
Расстреляли украинского дипломата
 1 Просмотров: 20511
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фотографии
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фотографии
10
 Просмотров: 14706
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
29
 Просмотров: 11864
Экономика
От 7 тыс. грн и больше: как изменилась стоимость аренды квартир
От 7 тыс. грн и больше: как изменилась стоимость аренды квартир Просмотров: 900
Киевляне продают канцелярию, которая растет
Киевляне продают канцелярию, которая растет
5
 Просмотров: 540
Украинцам вернут кредиты на жилье
Украинцам вернут кредиты на жилье Просмотров: 1044
Путин и Эрдоган открыли "Турецкий поток" в обход Украины
Путин и Эрдоган открыли "Турецкий поток" в обход Украины 1 Просмотров: 954
Правительство предлагает новый налог для айтишников
Правительство предлагает новый налог для айтишников Просмотров: 720
Больше всего комментируют
12
Катастрофа украинского Boeing 737: расшифровка самописцев будет проходить в Иране
4
Сивохо с российской церковью сделал марафон на телеканале кума Путина
3
В Киеве подростки забили до смерти прохожего
3
У Трампа предположили, почему Иран не целил в районы с американцами – CNN
2
Митрополит Епифаний: эта власть относится к церкви равнодушно
Голосов: 22866
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua