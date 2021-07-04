Доллар дорожает, а евро падает: курс валют от НБУ

Доллар подорожал на 3 копейки. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 5 июля установил курс доллара на уровне 27,41 грн. Это на 3 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 11 коп. Стоит 32,41 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спрогнозировали, сколько будет стоить доллар в июле

В обменниках доллар покупают по 27,20 грн. Продают по 27,24 грн.

За евро предлагают 32,24 грн. Продают по 32,35грн.

Российский рубль покупают и продают по 36 коп.

Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.