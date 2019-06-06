Доллар дешевеет второй день подряд

Доллар подешевел на 14 коп. Фото: Главком

Национальный банк Украины на 7 июня установил курс доллара на уровне 26,79 грн. Это на 14 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 13 коп. Стоит 30,18 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,58 грн, продают по 26,64 грн.

За евро предлагают 29,82 грн. Продают по 29,59 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

К концу 2019-го доллар подорожает до 27,4 грн. 2022-го уже составит 30,7 грн. В следующем году курс валют достигнет 28,2 грн/долл. В 2021-м вырастет до 29,4 грн/долл., говорится в прогнозе Кабмина. На его основе приняли среднесрочную стратегию управления государственным долгом. Евро в 2022-м будет стоить 35,2 грн. На 5 июня 2019-го официальный курс евро составляет 30,59 грн.