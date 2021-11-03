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четверг, 04 ноября 2021 07:10

Доллар дешевеет второй день подряд

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Доллар дешевеет второй день подряд
Польский злотый стоит 6,61 грн. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 4 ноября установил курс доллара на уровне 26,24 грн. Курс снизился на 5 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время Евро подешевел на 13 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,36 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,61 грн.

В обменниках доллар покупают по 26,26 грн. Продают по 26,28 грн.

За евро предлагают 30,42. Продают по 30,65 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
04
ноября

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