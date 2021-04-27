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среда, 28 апреля 2021 07:10

Доллар дешевеет второй день подряд

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Доллар дешевеет второй день подряд
Доллар подешевел на 9 копеек. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 28 апреля установил курс доллара на уровне 27,77 грн. Это на 9 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 9 коп. Стоит 33,56 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,68 грн. Продают по 27,76 грн.

За евро предлагают 33,34 грн. Продают по 33,65 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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