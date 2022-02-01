Доллар дешевеет третий день подряд

Национальный банк Украины на 2 февраля установил курс доллара на уровне 28,31 грн. Курс снизился на 14 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время евро подешевел на 14 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 31,88 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,96 грн.

Автор: bank.gov.ua Евро подешевел на 14 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,20 грн. Продают по 28,40 грн.

За евро предлагают 31,50 грн. Продают по 31,80 грн.

Автор: bank.gov.ua Курс доллара падает третий день подряд

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.