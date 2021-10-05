Доллар дешевеет третий день подряд

 
Ексклюзивы
1/5
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 621
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 819
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 459
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 990
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 603
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2700
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1548
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 225
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 873
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3510
Фото
Все фото
15
7
3
9
12
&quot;Слуги народа&quot; носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат
"Слуги народа" носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат
В роддомах снова начнут выдавать &quot;пакеты малыша&quot;
В роддомах снова начнут выдавать "пакеты малыша"
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Видео
Все видео
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 1971
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 477
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8469
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 675
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
05 октября 2021
Просмотров: 225
Мовний бар'єр
У березні цьогоріч Андрій Шевченко, тодішній головний тренер збірної України з футболу, провів пресконференцію. Почав її несподівано. ...
среда, 06 октября 2021 07:10

Доллар дешевеет третий день подряд

  Комментировать

Национальный банк Украины на 6 октября установил курс доллара на уровне 26,42 грн. Это на 15 коп. меньше, чем было вчера. Официальный курс снижается третий день подряд.

Евро подешевел на 27 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,65 грн.

Курс российского рубля составил 36 коп.

Польский злотый стоит 6,66 грн.

В обменниках доллар покупают по 26,48 грн. Продают по 26,50 грн.

За евро предлагают 30,72 грн. Продают по 31,23 грн.

Автор: bank.gov.ua
  Курс доллара упал до минимума с марта прошлого года
Курс доллара упал до минимума с марта прошлого года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гривна стала одной из самых прибыльных валют мира

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Доллар дешевеет третий день подряд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
октября

Египтяне и сирийцы напали на Израиль

Самое читаемое
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
11
 Просмотров: 4320
Вслед за соцсетями по всему миру &quot;упали&quot; и другие сервисы
Вслед за соцсетями по всему миру "упали" и другие сервисы Просмотров: 4284
&quot;Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па&quot; – Кошевой рассказал, общается с луганскими друзьями
"Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па" – Кошевой рассказал, общается с луганскими друзьями
5
 Просмотров: 3951
В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
9
 Просмотров: 3951
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
 Просмотров: 3816
Экономика
Bitcoin пока не разрешен. Зеленский ветировал закон о криптовалютах
Bitcoin пока не разрешен. Зеленский ветировал закон о криптовалютах Просмотров: 99
Почему надо инвестировать в Украину и как разобраться с тонкостями дела
Почему надо инвестировать в Украину и как разобраться с тонкостями дела Просмотров: 63
Цены на газ в Европе обновили исторический максимум
Цены на газ в Европе обновили исторический максимум Просмотров: 351
Цена на нефть достигла семилетнего максимума
Цена на нефть достигла семилетнего максимума Просмотров: 234
Доллар дешевеет второй день подряд
Доллар дешевеет второй день подряд Просмотров: 369
Больше всего комментируют
35
"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
2
Разумкова удалили из чата "слуг"
1
Венедиктова "уловила запах" от фильма о Коломойского и Зеленского
1
Против Саакашвили нарушили четыре уголовных дела
1
"Выдали два пакета подписных листов. Чтобы наверняка" - Разумков
Голосов: 26873
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть