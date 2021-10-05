Доллар дешевеет третий день подряд

Национальный банк Украины на 6 октября установил курс доллара на уровне 26,42 грн. Это на 15 коп. меньше, чем было вчера. Официальный курс снижается третий день подряд.

Евро подешевел на 27 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,65 грн.

Курс российского рубля составил 36 коп.

Польский злотый стоит 6,66 грн.

В обменниках доллар покупают по 26,48 грн. Продают по 26,50 грн.

За евро предлагают 30,72 грн. Продают по 31,23 грн.

Автор: bank.gov.ua Курс доллара упал до минимума с марта прошлого года

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.