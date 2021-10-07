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пятница, 08 октября 2021 07:10

Доллар дешевеет пятый день подряд

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Национальный банк Украины на 8 октября установил курс доллара на уровне 26,33 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было вчера. Официальный курс снижается пятый день подряд.

В то же время евро подорожал на 2 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,43 грн.

Курс российского рубля составляет 36 коп.

Польский злотый стоит 6,69 грн.

Автор: bank.gov.ua
  Курс доллара упал
Курс доллара упал

В обменниках доллар покупают по 26,32 грн. Продают по 26,34 грн.

За евро предлагают 30,47 грн. Продают по 30,69 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
08
октября

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