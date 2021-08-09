Доллар дешевеет: прогноз курса валют на неделю

За неделю официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,92 до 26,77 грн. Фото: pixabay.com

Нейтральная динамика на валютном рынке обусловлена отсутствием важных новостных катализаторов и началом августа, на который припадает низкая деловая активность, рассказал Максим Пархоменко, аналитик Alpari.

"За минувшую неделю курс доллара к гривне показал нейтральную динамику. Американская валюта торгуется в узком диапазоне 26,93-26,77 гривен", - говорит аналитик.

За неделю официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,92 до 26,77 грн. Спрос/предложение на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это время снизились с 26,93/26,94 до 26,78/26,77 грн.

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Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,80/27,00 до 26,75/26,90. При этом спред между средней продажей и покупкой сохранился на уровне 0,7%.

"Доллар на межбанке закрепился ниже 27 гривен. Это показывает отсутствие спроса на "дешёвый доллар", что в ближайшее время позволит курсу спуститься ниже - к 26,50. Текущая тенденция сохраняется и сегодня утром на открытии рынка, спрос на доллары отсутствует. Это позволяет более смело говорить о тенденции на рынке", - добавил Максим Пархоменко.

Национальный банк Украины на 9 августа установил курс доллара на уровне 26,83 грн. Это на 10 коп. меньше, чем было перед выходными. Сообщает сайт НБУ. Евро подешевел на 22 коп. Стоит 31,67 грн. Курс российского рубля - 36 коп.