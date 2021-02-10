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среда, 10 февраля 2021 14:44

Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться

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Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
К лету доллар может стоить 26 грн. Фото: pixabay.com

Американский доллар в Украине начал дешеветь с начала года. В начале января официальный курс НБУ был 28,43 грн, сейчас - 27,64. Это является результатом действия нескольких факторов, рассказал Gazeta.ua инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Много гривны появилось на рынке. Потому что правительство в конце прошлого года традиционно осуществляет немало бюджетных выплат. Это субъективный фактор. Он отклонил гривну до того уровня, на котором она должна была быть ", - пояснил финансист.

Кроме этого, укреплению гривны способствует внешняя экономическая конъюнктура. Цены на товары отечественного экспорта находятся на максимумах.

"3-й фактор - иностранцы продолжают покупать государственные гривневые облигации. Для этого продают доллары. Это также способствует усилению национальной валюты", - добавил Фурса.

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По мнению экономиста Алексея Куща, еще одним фактором, через который гривна укрепляется, является сокращение покупательского спроса на товары иностранного импорта - как со стороны населения, так и бизнеса. Это связано с экономическим кризисом.

По мнению экспертов, влияние всех факторов ближайшие месяцы сохранится. Алексей Кущ прогнозирует, что гривна может укрепиться до 26 грн за доллар до начала лета.

"Население пока не спешит скупать дешевый доллар, поскольку не за что. Люди наоборот тратят валютные запасы, потому что нечем рассчитаться за коммунальные услуги. Поход в обменник заменено походом с платежкой в ​​банк ", - отметил Кущ.

Национальный банк Украины на 10 февраля установил курс доллара на уровне 27,64 грн. Это на 3 коп. меньше, чем вчера.

Автор: Евгения Давыденко
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