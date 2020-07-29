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среда, 29 июля 2020 12:47

Доллар, цены и ВВП: Минэкономики сделало прогнозы на следующий год

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Доллар, цены и ВВП: Минэкономики сделало прогнозы на следующий год
Средний курс валют на 2021 год прогнозируют на уровне 29,1 грн/долл. Фото: pixabay.com

В следующем году ВВП Украины вырастет на 4,6%. Инфляция достигнет 7,3%, прогнозирует Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

2022-го ожидают роста ВВП на 4,3% при инфляции 6,2%, пишет "Інтерфакс-Україна".

Средний курс валют на 2021 год прогнозируют на уровне 29,1 грн/долл. Также в следующем году ожидают роста экспорта на 2,9%, еще через год - на 6,4%. Импорт прогнозируется на уровне 10,6% и 10% соответственно.

Дефицит торгового баланса 2021-го составит $10,4 млрд, 2022-го - $13,6 млрд.

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В следующем году планируют дважды увеличить минимальную зарплату. В начале года - до 6 тыс. грн. С 1 июля - до 6,5 тыс. грн. 2022-го она составит 6,7 тыс. грн, 2023-го - 7,176 тыс. грн.

Номинальную среднемесячную зарплату прогнозируют на уровне 13,6 тыс. грн в следующем году и 15,4 тыс. грн в 2022-м. Безработица составит 9,2% трудоспособного населения 2021-го. В 2022 году - 8,5%.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году. Вместо 7,7% в его апрельском Мировом экономическом прогнозе теперь говорят про падение до 8,2%.

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